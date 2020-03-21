Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на слова владельца «Спартака» Леонида Федуна. Он предложил отменить финансовый фэйр-плей из-за невозможности его соблюдения в условиях пандемии коронавируса.

— Нет, не согласен. Финансовый фэйр-плей надо соблюдать в любых условиях, разумно тратя деньги на покупку футболистов. — цитирует Белоуса «Спорт уик-энд». — Вот скажите, что выиграл «Спартак» за последние 18 лет? Ну, кроме единственного чемпионского титула в России в 2017 году. А что было хорошего на европейской арене? Я не понимаю этой истории, когда зачем-то приобретаются футболисты за 18 миллионов евро, котрые неконкурентоспособны не то что в Европе, но даже в чемпионате России. Финансовый фэйр-плей — это очень важная и серьезная история, и понятно, что российским клубам очень тяжело держаться в рамках этих ограничений. Но что делать? Значит, надо поумерить трансферные аппетиты! Значит, надо не покупать ненужных игроков за рубежом, а, наоборот, отпускать своих воспитанников в зарубежные клубы, давая им возможность совершенствовать там своё мастерство, а самим — зарабатывать на этих контрактах.