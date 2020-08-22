Набабкин получил травму колена и выбыл на длительный срок

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, который был заменен из-за повреждения в гостевом матче с «Зенитом» (1:2), прошел медицинское обследование, сообщает сайт московского клуба.

У Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Россиянину предстоит операция.

О восстановлении игрока и сроках возвращения в общую группу клуб сообщит дополнительно.