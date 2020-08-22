Набабкин получил травму колена и выбыл на длительный срок
17:13
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, который был заменен из-за повреждения в гостевом матче с «Зенитом» (1:2), прошел медицинское обследование, сообщает сайт московского клуба.
У Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Россиянину предстоит операция.
О восстановлении игрока и сроках возвращения в общую группу клуб сообщит дополнительно.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kirill-nababkin-poluchil-travmu-kolena/