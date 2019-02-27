На жену Мамаева подал в суд ее бывший муж. Он – чемпион мира по кикбоксингу, сидящий в тюрьме

На жену полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алану подал в суд ее бывший муж Александр Липовой, передает телеграм-канал Mash. Первый супруг

Липовой, который является трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, сидит в Матросской тишине за мошенничество. В сентябре 2017 его лишили родительских прав – сын Саша остался с мамой и новым папой Павлом. А в 2018 кикбоксер узнал, что у ребенка новая фамилия – Мамаев, после чего решил подать в суд на Алану.

Напомним, что Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с начала октября 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы.

Апелляции Кокорина и Мамаева не удовлетворены. Они остаются в СИЗО