На все руки и ноги мастер. Дзюба показал, как забивает голы и берет пенальти
30 января 2020, 23:39
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал фрагменты сегодняшней тренировки команды на сборах в Бенидорме. Футболисты петербуржцев провели мини-турнир из трех команд.
Победу в серии пенальти одержала команда «малиновых» во главе с Дзюбой. Сам форвард реализовал 11-метровый удар, после чего встал в ворота и отразил решающий пенальти.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...