На все руки и ноги мастер. Дзюба показал, как забивает голы и берет пенальти

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал фрагменты сегодняшней тренировки команды на сборах в Бенидорме. Футболисты петербуржцев провели мини-турнир из трех команд.

Победу в серии пенальти одержала команда «малиновых» во главе с Дзюбой. Сам форвард реализовал 11-метровый удар, после чего встал в ворота и отразил решающий пенальти.