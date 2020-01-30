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На все руки и ноги мастер. Дзюба показал, как забивает голы и берет пенальти

30 января 2020, 23:39
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал фрагменты сегодняшней тренировки команды на сборах в Бенидорме. Футболисты петербуржцев провели мини-турнир из трех команд.

Победу в серии пенальти одержала команда «малиновых» во главе с Дзюбой. Сам форвард реализовал 11-метровый удар, после чего встал в ворота и отразил решающий пенальти.

Гол+сейв ???

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

???

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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