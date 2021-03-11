На стадионе «Зенита» откроют мобильный пункт вакцинации от коронавируса
09:19
На домашнем стадионе «Зенита», «Газпром Арене», 13 марта откроется мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, информирует сайт питерцев.
Вакцина доступна всем посетителям арены старше 18 лет — при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии противопоказаний от лечащего врача.
Пункт вакцинации будет работать на всех домашних матчах «Зенита» до конца сезона-2020/21.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-03-10-maslenitsa-pered-matchem-s-akhmatom-narodnye-zabavy-traditsionnye-ugoshcheniya-i-poedanie-blinov-na-.htm
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