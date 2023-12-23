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Сегодня, 16:00

За Тикнизяном следит «Болонья» и еще два клуба серии А

Георгий Кудинов
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По сообщениям итальянских СМИ, «Болонья» продолжает следить за вингером «Локомотива» Наиром Тикнизяном. Однако пока не делала предложений ни самому игроку, ни клубу.

На фоне яркой игры 24-летнего футболиста сборной Армении на осеннем отрезке РПЛ к нему решили присмотреться еще два клуба серии А.

Предполагаемая трансферная стоимость Тикнизяна составляет, согласно мнению итальянцев, 4-5 миллионов евро. Однако главным препятствием для перехода может стать не сумма компенсации, а статус легионера Наира.

В нынешнем сезоне Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. В ФОНБЕТ Кубке России у футболиста 2 мяча и 2 передачи в 7 играх.

Георгий Джикия, Бералдо и&nbsp;Осман Букари (слева направо). Трансферы РПЛ: новый бразилец для «Зенита», кого подпишут «Краснодар» и «Спартак»?

Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Болонья
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
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