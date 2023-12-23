За Тикнизяном следит «Болонья» и еще два клуба серии А

По сообщениям итальянских СМИ, «Болонья» продолжает следить за вингером «Локомотива» Наиром Тикнизяном. Однако пока не делала предложений ни самому игроку, ни клубу.

На фоне яркой игры 24-летнего футболиста сборной Армении на осеннем отрезке РПЛ к нему решили присмотреться еще два клуба серии А.

Предполагаемая трансферная стоимость Тикнизяна составляет, согласно мнению итальянцев, 4-5 миллионов евро. Однако главным препятствием для перехода может стать не сумма компенсации, а статус легионера Наира.

В нынешнем сезоне Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. В ФОНБЕТ Кубке России у футболиста 2 мяча и 2 передачи в 7 играх.