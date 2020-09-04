Бывший врач «Спартака» Михаил Бутовский, в августе перешедший в «Рубин», рассказал о переходе в клуб из Казани.

— Леонид Викторович (Слуцкий — прим. «СЭ») давно меня звал, — приводит «РИА Новости» слова Бутовского. — С ним еще знаком по работе в ЦСКА и сборной России. Он поспособствовал тому, чтобы я пришел в клубный футбол. А начинал в спорте со сборной по приглашению Эдуарда Николаевича Безуглова. И когда Леонид Викторович пригласил в «Рубин», я не имел права не рассмотреть предложение.

— Вряд ли в «Спартаке» спокойно восприняли ваше решение?

— На мой взгляд, рады не были. Газизов сделал максимально всё, чтобы я остался. Но мы хорошо с ним поговорили как два взрослых мужчины. Думаю, он меня понял и отпустил, пожелав удачи. Разошлись в хороших отношениях. Для меня это некий вызов. Одно дело, когда ты работаешь в теплой ванне: родной город, всё налажено и работает, у тебя обширные связи в медицинских кругах практически в любой клинике. Но мне захотелось выйти из состояния профессионального комфорта.