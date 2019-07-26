На матче "Тамбова" и "Спартака" будет работать около 300 сотрудников Росгвардии

Помимо стюардов, сотрудников ЧОП и полиции на матче 3-го тура чемпионата России между "Тамбовом" и "Спартаком" будет работать порядка 300 сотрудников Росгвардии, сообщили "СЭ" в пресс-службе ведомства.

Встреча пройдет в субботу, 27 июля в Саранске на стадионе "Мордовия Арена". Организаторы встречи ожидают на матче 30 тысяч зрителей, из них 4 тысячи – активные болельщики красно-белых.

– Охрану общественного порядка во время проведения футбольного матча между командами Российской Премьер-Лиги "Тамбов" и "Спартак", который пройдет в Саранске 27 июля, будут обеспечивать около трехсот сотрудников Росгвардии совместно с другими правоохранительными ведомствами региона. При организации службы на мероприятиях, подобных предстоящему, сотрудники Росгвардии руководствуются законодательством и опытом проведения аналогичных матчей. Перед выполнением задач по обеспечению правопорядка с сотрудниками в обязательном порядке проводятся инструктажи. Главная задача, стоящая перед личным составом войск – обеспечить общественную безопасность, – говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос "СЭ".

Напомним, что в прошлом туре в Ростове-на-Дону произошел конфликт между болельщиками "Спартака" и силовыми структурами: часть фанатов были избиты сотрудниками ОМОНа с использованием дубинок и электрошокеров. (Александр Рогулев)

Матч "Тамбова" и "Спартака" пройдет в субботу, 27 июня и начнется в 16.30 по московскому времени.

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