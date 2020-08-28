РФС объявила бригады арбитров, которые будут работать на матч 6-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает пресс-служба РФС. На двух встречах тура ВАР.

«Рубин» — «Тамбов»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья — Олег Соколов; инспектор — Тарас Безубяк.

«Ахмат» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Николай Богач; резервный судья — Лаша Верулидзе; инспектор — Александр Гончар.