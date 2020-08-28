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На матчах «Ахмат» — ЦСКА и «Рубин» — «Тамбов» ВАР работать не будет

13:25
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РФС объявила бригады арбитров, которые будут работать на матч 6-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает пресс-служба РФС. На двух встречах тура ВАР.

«Рубин» — «Тамбов»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья — Олег Соколов; инспектор — Тарас Безубяк.

«Ахмат» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Николай Богач; резервный судья — Лаша Верулидзе; инспектор — Александр Гончар.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212132

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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