РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

На чем весной настаивал УЕФА? Президент РПЛ — о словах Чеферина

18:50
Александер Чеферин. Фото УЕФА.
Александер Чеферин. Фото УЕФА.
Теги:

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал о своем диалоге с президентом УЕФА Александером Чеферином.

— Вы регулярно переписываетесь с президентом УЕФА Александером Чеферином. С его стороны в апреле-мае было давление: давайте, мол, обязательно доигрывайте?

— Он очень умный и хороший руководитель. И реалист. Первые месяцы после остановки всех чемпионатов переписка была громадная. Были и видеоконференции. Чеферин не настаивал, но настоятельно просил: «Чемпионаты надо доиграть». Разговаривал он и с Дюковым. Я — член стратегического комитета УЕФА, он и нас собирал, говорил о том же. У меня даже есть его эсэмэска следующего дословного содержания: «Мы эту заразу должны победить!» (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/eksklyuzivnoe-intervyu-prezidenta-rossiyskoy-premer-ligi-sergey-pryadkina-obozrevatelyu-se-igoryu-rabineru-1697546/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир