Дмитрий Гунько, который был уволен с должности главного тренера «Химок» после поражения от «Краснодара» (2:7) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ, прокомментировал ход встречи.

«Мы попали под очень хороший «Краснодар». Посмотрите, эти все забегания, передачи на третьего — у соперника получалось почти все. Возможно, у нас была возможность начать прессинговать выше, но решили отказаться. И если в первом тайме еще боролись, Корян забил красивый мяч, то после перерыва «Краснодар» был намного сильнее», — сказал Гунько в эфире телеканала «Матч Премьер».

Новым главным тренером «Химок» стал Игорь Черевченко.