«Мы попали под очень хороший «Краснодар». Гунько — о последнем матче в качестве тренера «Химок»
18:39
Дмитрий Гунько, который был уволен с должности главного тренера «Химок» после поражения от «Краснодара» (2:7) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ, прокомментировал ход встречи.
«Мы попали под очень хороший «Краснодар». Посмотрите, эти все забегания, передачи на третьего — у соперника получалось почти все. Возможно, у нас была возможность начать прессинговать выше, но решили отказаться. И если в первом тайме еще боролись, Корян забил красивый мяч, то после перерыва «Краснодар» был намного сильнее», — сказал Гунько в эфире телеканала «Матч Премьер».
Новым главным тренером «Химок» стал Игорь Черевченко.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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