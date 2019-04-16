"Мы ходатайствовали о предоставлении стула!" Защита Кокорина и Мамаева в суде

В ходе слушаний Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева стало известно, что защите и обвиняемым не предоставляли для ознакомления стул из кафе "Кофемания", которым был нанесен удар по чиновнику Денису Паку, и автомобиль "Мерседес", водителем которого был избитый у клуба "Эгоист" Виталий Соловчук.

– Мы ходатайствовали о предоставлении стула! Почему этого не было сделано? На каком основании отказано? Может, и суду стул не будет предоставлен? Мы хотели изучить – саморезы там, или болты? Я вот знаю, что болты! – высказал протест адвокат Кокорина Андрей Ромашов. (Дмитрий Зеленов)

На суде Кокорина и Мамаева изучают видео двух драк. Live!