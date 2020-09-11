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«Мы чувствовали, что Гончаренко находится с нами». Акинфеев — об отъезде тренера после матча с «Зенитом»

15:10
Игорь Акинфеев и Станислав Гончаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев и Станислав Гончаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал ситуацию с отъездом Виктора Гончаренко в Белоруссию после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:4).

«По эмоциям было видно, что Гончаренко опустошен. Он не сказал, мол, все, уезжаю. Случилось то, что случилось. Я, как и все, смотрел на эту ситуацию со стороны, — сказал Акинфеев в эфире программы «Коммент. Шоу». — Удалился ли он из чата команды? Ну нет. Это были эмоции, весь штаб остался. Мы чувствовали, что Гончаренко находится здесь. Мы в команде всю эту историю сгладили и пошли дальше».

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