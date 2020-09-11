Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал ситуацию с отъездом Виктора Гончаренко в Белоруссию после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (0:4).

«По эмоциям было видно, что Гончаренко опустошен. Он не сказал, мол, все, уезжаю. Случилось то, что случилось. Я, как и все, смотрел на эту ситуацию со стороны, — сказал Акинфеев в эфире программы «Коммент. Шоу». — Удалился ли он из чата команды? Ну нет. Это были эмоции, весь штаб остался. Мы чувствовали, что Гончаренко находится здесь. Мы в команде всю эту историю сгладили и пошли дальше».