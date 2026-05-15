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Мусаев заявил, что футболисты «Краснодара» расстроены из-за поражения от «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о состоянии футболистов перед матчем 30-го тура РПЛ с «Оренбургом».

— Видно, что каждый футболист расстроен, каждому футболисту тяжело, но победы, поражения — часть нашей профессии. Нужно быть сильными, так случилось. Там матч был, который мы должны были выиграть не в один, не в два мяча, наверное. Но так сложилось, что в итоге даже ничью не сохранили.

К сожалению, так бывает, и надо находить силы, надо находить эмоции, заряжать друг друга внутри коллектива и идти дальше, — сказал Мусаев.

&laquo;Зенит&raquo; или &laquo;Краснодар&raquo;: чемпион определится в&nbsp;последнем туре.«Зенит» запасается валидолом, «Краснодар» надеется на чудо. Последний тур РПЛ будет очень нервным

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 65 очков. Сине-бело-голубые опережают «Краснодар» на два очка и имеют преимущество по личным встречам.

Мария Захарян

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Мурад Мусаев
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
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«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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