Мусаев заявил, что футболисты «Краснодара» расстроены из-за поражения от «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о состоянии футболистов перед матчем 30-го тура РПЛ с «Оренбургом».

— Видно, что каждый футболист расстроен, каждому футболисту тяжело, но победы, поражения — часть нашей профессии. Нужно быть сильными, так случилось. Там матч был, который мы должны были выиграть не в один, не в два мяча, наверное. Но так сложилось, что в итоге даже ничью не сохранили.

К сожалению, так бывает, и надо находить силы, надо находить эмоции, заряжать друг друга внутри коллектива и идти дальше, — сказал Мусаев.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 65 очков. Сине-бело-голубые опережают «Краснодар» на два очка и имеют преимущество по личным встречам.

Мария Захарян