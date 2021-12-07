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Мурзагулов: «Уфа» может исчезнуть»

18:20
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в интервью «СЭ» заявил, что клуб может исчезнуть.

— Клуб может исчезнуть?

— Да. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете.

— С кем был разговор?

— С главой Башкортостана. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь.

— Есть что сказать болельщикам «Уфы»?

— Мы не раз говорили, что если нужно уйти, то мы это сделаем. Оба встанем, чемоданчики соберем и уедем. Но мы не хотим, чтобы дело, которое мы начали 10 лет назад, закончилось неприятным хлопком.

Полностью интервью Мурзагулова читайте на сайте «СЭ»

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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