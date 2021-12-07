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Мурзагулов: «Если бы не Газизов, то «Уфа», может, и схлопнулась бы»

18:35
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в интервью «СЭ» рассказал о работе Шамиля Газизова в «Уфе».

— Газизов финансово помог «Уфе» после возвращения из «Спартака»?

— Скажу так: если бы не Шамиль, то, может быть, «Уфа» уже и схлопнулась бы. Я считаю, это лучший спортивный менеджер страны. И сегодня у Шамиля Камиловича есть другие предложения, но сейчас он вместе с нами помогает «Уфе».

Полностью интервью Мурзагулова читайте на сайте «СЭ»

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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