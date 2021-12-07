Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в интервью «СЭ» рассказал об угрозах в свой адрес.

— Будете отвечать радикальным болельщикам, которые в комментариях перешли грань?

— А радикалами меня не напугаешь. У меня в Башкирии их достаточно, они всех вероисповеданий. С утра до вечера хейтят! Обещают отрезать все выпирающие части тела, включая голову. Меня это никак не задевает.

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