Мурзагулов: «Если Соболев обиделся, то пусть простит меня»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в интервью «СЭ» объяснил резкие слова в адрес нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— «Бог не фраер, отдыхай, оскароносец». Ваши слова Соболеву после матча «Уфа» — «Спартак». Не перегнули?

— Можно было и помягче сказать. Я к нему как к спортсмену очень хорошо отношусь. Он молодец! Саша хорошо сыграл против «Наполи». Дай бог ему так хорошо всегда играть, кроме двух матчей в году.

— Обратно слова не будете забирать?

— Слово не воробей. Его не вернуть назад. Еще раз: я сказал это все, чтобы к «Уфе» относились хорошо, как и к «Спартаку». Наш клуб ничем не хуже. И спорт нужно развивать не только в Москве, но и в Уфе. А если Соболев обиделся, то пусть простит меня. Не хотел ему ничего плохого сказать.

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