20:11 | Футбол — РПЛ

Мурило: "Считаю, что пенальти не было"

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Защитник "Локомотива" Мурило считает, что судья несправедливо назначил пенальти в ворота железнодорожников за его фол в первом тайме матча 3-го тура чемпионата России с ЦСКА. В эпизоде с пенальти Мурило сбил в штрафной форварда армейцев Федора Чалова.

– Пенальти не было, как мне кажется, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Мурило. – Я выставил ногу, чтобы заблокировать удар соперника. Но соперник упал, и судья посчитал, что я сбил его.

Конечно, мы готовились к такой игре. Хорошо играли на контратаках. Надеюсь, что нам удастся выровнять игру и хорошо показать себя во втором тайме.

ЦСКА - Локомотив

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
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