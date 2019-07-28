Мурило: "Считаю, что пенальти не было"

Защитник "Локомотива" Мурило считает, что судья несправедливо назначил пенальти в ворота железнодорожников за его фол в первом тайме матча 3-го тура чемпионата России с ЦСКА. В эпизоде с пенальти Мурило сбил в штрафной форварда армейцев Федора Чалова.

– Пенальти не было, как мне кажется, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Мурило. – Я выставил ногу, чтобы заблокировать удар соперника. Но соперник упал, и судья посчитал, что я сбил его.

Конечно, мы готовились к такой игре. Хорошо играли на контратаках. Надеюсь, что нам удастся выровнять игру и хорошо показать себя во втором тайме.