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Мурад Мусаев: «Я доволен содержанием игры. В Уфе добиться победы крайне сложно»

20:02
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (3:0).

— В Уфе добиться победы крайне сложно, — приводит РИА Новости. — Я доволен содержанием игры. Мы действовали дисциплинированно. Быстро работали с мячом, делали много обостряющих передач. Эта работа привела к тому, что мы смогли забить первый гол. Это очень важно в игре с «Уфой». Затем соперник раскрылся, появились свободные зоны. Мы их использовали. Также я бы отметил, что мы сегодня здорово переходили из обороны в атаку.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200809/1575558891.html

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