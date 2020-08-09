Мурад Мусаев: «Я доволен содержанием игры. В Уфе добиться победы крайне сложно»
20:02
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (3:0).
— В Уфе добиться победы крайне сложно, — приводит РИА Новости. — Я доволен содержанием игры. Мы действовали дисциплинированно. Быстро работали с мячом, делали много обостряющих передач. Эта работа привела к тому, что мы смогли забить первый гол. Это очень важно в игре с «Уфой». Затем соперник раскрылся, появились свободные зоны. Мы их использовали. Также я бы отметил, что мы сегодня здорово переходили из обороны в атаку.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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