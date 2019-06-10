Мурад Мусаев сдал экзамен для получения тренерской категории А

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, успешно сдал экзамен для получения тренерской лицензии категории А, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Мусаев начал исполнять обязанности главного тренера команды в апреле 2018 года после отставки Игоря Шалимова. Официально назначить Мусаева главным тренером не могли из-за отсутствия необходимой категории, фактически команду возглавляет Олег Фоменко.

- Да, Мурад Мусаев сдал экзамены на получение тренерской категории А, - отмечается в сообщении пресс-службы.