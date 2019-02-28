Мурад Мусаев: "Играть в феврале российским клубам сложно, но вполне возможно"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев в интервью пресс-службе клуба отметил, что играть в феврале для российских клубов сложно, но вполне возможно. Он также добавил, что первая игра с "Байером" в рамках Лиги Европы получилась очень трудной, но вторая далась уже полегче.

– Мурад Олегович, как считаете, играть в феврале для российских клубов – это нормально или же все-таки не слишком естественно?

– Играть в феврале достаточно сложно, но поскольку и мы, и "Зенит" смогли пройти своих соперников в Лиге Европы, – вполне возможно. Да, нам пришлось немного форсировать подготовку. Первая игра получилась очень трудной, вторая далась уже полегче. Но самое главное, мы смогли добиться того результата, к которому стремились, и обе российские команды пробились в следующий раунд.

– Прогнозы в СМИ относительно противостояния с "Байером" в Лиге Европы УЕФА в большинстве своем были для "Краснодара" неутешительными, причем даже после первого матча, который, по общей оценке, черно-зеленые провели достаточно уверенно. Это как-то дополнительно мотивировало вас как тренера и команду в целом?

– Мы особо не обращали внимания на то, что пишут и говорят. Матчи с "Байером" сами по себе были для нас прекрасной мотивацией. Мы разобрали несколько последних игр соперника, хорошо его изучили и осознавали, насколько он силен. На тот момент по игре, считаю, это была одна из лучших команд Европы. Но мы понимали, что мы не должны бояться "Байера".

Необходимо было действовать прежде всего дисциплинированно, потому что в таких играх любая мелочь может иметь решающее значение. Мы сумели проявить характер, показали себя сплоченной командой и, как мне кажется, заслуженно прошли в 1/8 финала. Конечно же, нам очень нужен тот опыт, который мы получаем, встречаясь с соперниками такого уровня. А обыгрывая их, мы еще и прибавляем в уверенности – для нашей ментальности это очень важно.

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