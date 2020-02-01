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Может ли Усманов стать партнером Гинера? Отвечает сам президент ЦСКА

16:46
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Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» признался, что пока не обсуждал с российским бизнесменом Алишером Усмановым возможность стать партнерами.

— Алишер Усманов — мой близкий друг, прекрасный человек, — сказал Гинер. — Он очень по-настоящему разбирается в футболе, я люблю с ним разговаривать. Его советы очень серьезно воспринимаются. Он очень много помогает: советами, какими-то связями, некоторыми другими моментами. Он помогает нам всегда. Это может быть абсолютно разная помощь. И я всегда это помню, уважаю и ценю это человека. Станет ли он партнером? Мы никогда не разговаривали на эту тему.

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