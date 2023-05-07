Мостовой — о внедрении чемпионского коридора в РПЛ: «Было бы лучше свое что-то придумать»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает о возможном внедрении чемпионского коридора в российский футбол.

«Наверное, такое можно внедрить в наш футбол, но было бы лучше свое что-то придумать. Я бы что-то свое придумал. Очень много мы берем оттуда. Чемпионский коридор для «Зенита»? Это вообще невозможно. До матча этого никто не делает», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Ранее стало известно о том, что «Спартак» не будет организовывать чемпионский коридор для «Зенита» после матча 26-го тура РПЛ в случае досрочной победы петербуржцев в чемпионате. Встреча между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени.