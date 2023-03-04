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Сегодня, 17:38

Мостовой высказался о судействе в матче «Спартак» — «Урал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче 18-го тура против «Урала».

«Урал» — молодцы. Особенно в первом тайме ни в чем не уступали хозяевам, а моментами даже лучше смотрелись. «Спартак» за счет хорошей физической готовности и куража все время нагнетал. Особенно во втором тайме.

Было много моментов связанных с судейством. Сейчас все будут это разбирать. Пенальти был назначен правильно. Многие обсуждали необходимость удаления в этом эпизоде. Если арбитр назначает пенальти, то может дать и красную карточку. Но этого не произошло.

А в моменте с незасчитанным голом «Спартака» в концовке спорить не о чем. Судья свистнул раньше, чем мяч попал в ворота. Да, он ошибся, подумав, что там было нарушение правил. Но ничего уже не поделаешь. Два игрока «Урала» после свистка остановились», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10697369-mostovoj-ocenil-sudejstvo-v-matche-spartak-ural.html
Александр Мостовой
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ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Пари НН
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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