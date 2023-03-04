Мостовой высказался о судействе в матче «Спартак» — «Урал»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче 18-го тура против «Урала».

«Урал» — молодцы. Особенно в первом тайме ни в чем не уступали хозяевам, а моментами даже лучше смотрелись. «Спартак» за счет хорошей физической готовности и куража все время нагнетал. Особенно во втором тайме.

Было много моментов связанных с судейством. Сейчас все будут это разбирать. Пенальти был назначен правильно. Многие обсуждали необходимость удаления в этом эпизоде. Если арбитр назначает пенальти, то может дать и красную карточку. Но этого не произошло.

А в моменте с незасчитанным голом «Спартака» в концовке спорить не о чем. Судья свистнул раньше, чем мяч попал в ворота. Да, он ошибся, подумав, что там было нарушение правил. Но ничего уже не поделаешь. Два игрока «Урала» после свистка остановились», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.