Федун не стал комментировать ситуацию с отказом Промесу в получении российского гражданства

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун не стал комментировать ситуацию с отказом нападающему красно-белых Квинси Промесу в получении российского гражданства.

«Гражданство Промеса? Я — болельщик», — сказал Федун.

В субботу, 3 марта глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что 31-летнему Промесу отказали в направлении материалов в соответствующие органы, принимающие решение о предоставлении гражданства. Причина заключается в том, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, участником которых является Промес. При этом в московском клубе рассчитывают, что ситуация разрешится благополучно, и футболист сможет получить гражданство.

В Нидерландах Промес обвиняется в покушении на убийство и участии в торговле наркотиками. 3 марта состоится заседание суда по делу о нападении, но нидерландец не собирается на него приезжать.