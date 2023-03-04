«Ахмат» — «Оренбург»: судья Турбин и ВАР Казарцев устроили «цирк» в Грозном

В конце первого тайма матча 18-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Оренбург» странным образом повела себя судейская бригада, работавшая на этой игре. На 43-й минуте за пределами поля игрок гостей Михаил Сиваков, не глядя на Лечи Садулаева, перепрыгнул через соперника и случайно наступил ему на ногу. Мяч в этот момент оставался в игре.

«Ахмат» — «Оренбург».

«Ахмат» — «Оренбург».

Арбитр Евгений Турбин со всей позиции должен был видеть все детали случившегося. Он не остановил матч. Но в его действия вмешался видеоарбитр Василий Казарцев. В ходе очень долгой проверки и просмотра видеозаписи Турбин явно сомневался, какое решение следует принять: он продолжительное время смотрел повторы, отошел, а затем вернулся к монитору.

«Ахмат» — «Оренбург».

«Ахмат» — «Оренбург».

«Ахмат» — «Оренбург».

В итоге же он назначил 11-метровый удар, вынес второе предупреждение Сивакову и удалил его. Пенальти назначен потому, что Турбин зафиксировал фол, который был на уровне штрафной площади (хотя и за ее пределами), а мяч в тот момент находился в игре.

Но правильно ли он квалифицировал действия Сивакова? В этом большие сомнения.