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Судейство

Сегодня, 17:41

«Ахмат» — «Оренбург»: судья Турбин и ВАР Казарцев устроили «цирк» в Грозном

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Ахмат» — «Оренбург».
«Ахмат» — «Оренбург».
«Ахмат» — «Оренбург».
«Ахмат» — «Оренбург».
«Ахмат» — «Оренбург».
«Ахмат» — «Оренбург».
1/6

В конце первого тайма матча 18-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Оренбург» странным образом повела себя судейская бригада, работавшая на этой игре. На 43-й минуте за пределами поля игрок гостей Михаил Сиваков, не глядя на Лечи Садулаева, перепрыгнул через соперника и случайно наступил ему на ногу. Мяч в этот момент оставался в игре.

«Ахмат» — «Оренбург».
«Ахмат» — «Оренбург».

Арбитр Евгений Турбин со всей позиции должен был видеть все детали случившегося. Он не остановил матч. Но в его действия вмешался видеоарбитр Василий Казарцев. В ходе очень долгой проверки и просмотра видеозаписи Турбин явно сомневался, какое решение следует принять: он продолжительное время смотрел повторы, отошел, а затем вернулся к монитору.

«Ахмат» — «Оренбург».
«Ахмат» — «Оренбург».
«Ахмат» — «Оренбург».

В итоге же он назначил 11-метровый удар, вынес второе предупреждение Сивакову и удалил его. Пенальти назначен потому, что Турбин зафиксировал фол, который был на уровне штрафной площади (хотя и за ее пределами), а мяч в тот момент находился в игре.

Но правильно ли он квалифицировал действия Сивакова? В этом большие сомнения.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Оренбург

ФК Ахмат
ФК Оренбург
Василий Казарцев
Евгений Турбин
34
16
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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