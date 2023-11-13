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Сегодня, 16:12

Мостовой уверен, что между Абаскалем и Соболевым есть конфликт

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о конфликте между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и форвардом красно-белых Александром Соболевым.

«Конечно, конфликт есть, это очевидно. Наверное, нельзя держать своего единственного нападающего на скамейке, но сейчас Промес очень хорош, это тоже нужно признать. Но я думаю, что пока Абаскаль не знает, как решить данный конфликт. Это еще хорошо, что «Спартак» выиграл, а то все бы говорили о Соболеве. Не знаю, как они все будут решать, спросите Абаскаля», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне Соболев провел 14 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Он не вышел в стартовом составе на два последних матча «Спартака» против «Локомотива» (1:1) и «Ростова» (2:1).

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
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 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
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12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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