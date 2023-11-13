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Сегодня, 16:12

Лукас Вера: «Локомотив» ведет переговоры о моем трансфере с июля месяца этого года»

Виктория Кравченко
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Игрок «Оренбурга» Лукас Вера сообщил, что «Локомотив» ведет переговоры о его переходе с лета этого года.

«Хочу ли я переходить в «Локомотив»? Это не моя тема, этим занимаются клубы. «Локомотив» ведет переговоры о моем трансфере с июля месяца этого года. На данный момент моя голова забита делами «Оренбурга».

Были ли у меня переговоры с «Зенитом»? Как я уже сказал, все мои мысли сейчас связаны с моим нынешним клубом, переговорами я не занимаюсь», — цитирует Вера «РБ Спорт».

26-летний аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lukas-vera-lokomotiv-s-iyulya-vedet-peregovory-o-moem-perehode/
Лукас Вера
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

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 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

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П
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Квинси Промес

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

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