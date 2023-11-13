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Сегодня, 15:35

Спортивный директор «Оренбурга» Андреев заявил, что кредит доверия Деограсии не уменьшился

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем главного тренера оренбургского клуба Давида Деограсии.

«[Кредит доверия Деограсии] не уменьшился. Надо понимать, в какой ситуации Давид пришел. Надо находиться внутри команды и понимать, в какой ситуации мы находимся. И как ее стабилизировать после того, как мы в первых пяти турах из 15 очков набрали одно. Ситуация непростая. Давид качественно делает свою работу. Нужно время, чтобы мы дальше стабилизировались и набирали очки в большем количестве», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Андреев также ответил, готов ли «Оренбург» встречать зиму в зоне стыков или зоне вылета.

«Мы не готовы, но это футбол. Как будет, одному богу известно. Наша задача в этом сезоне — закрепиться и остаться в премьер-лиге. Верии ли мы, что с Деограсией это удастся сделать? Если мы бы не верили, его бы здесь не было. Конечно, верим», — добавил Андреев.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 15 матчах.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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Суперкомпьютер оценил шансы клубов на победу в РПЛ
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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