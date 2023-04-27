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Сегодня, 13:26

Мостовой рассказал, с какими футболистами «Спартаку» нужно расстаться летом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал, с какими футболистами «Спартаку» нужно расстаться летом.

«Однозначно Рыбусь, Мозес, Николсон. Зачем такие высокооплачиваемые иностранцы нужны в команде без еврокубков. Можно и своими футболистами поиграть. Но если «Зенит» сохранит всех своих, то они опять станут чемпионами. «Спартаку» надо присмотреться к «Манчестеру», 15 человек на трансфер клуб выставляет. Кто-то точно пригодится. А может игроки «Манчестера» и сами хотят в «Спартак» перейти. Почему нет, вдруг их купят», — приводит слова Мостового Legalbet.

В СМИ появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом готов расстаться с 15 футболистами.

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-vozmozhno-igroki-myu-sami-hotyat-v-spartak/#_login
Александр Мостовой
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РПЛ
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спартак (Москва)
12
6
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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