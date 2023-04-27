Мостовой рассказал, с какими футболистами «Спартаку» нужно расстаться летом

Бывший игрок московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой рассказал, с какими футболистами «Спартаку» нужно расстаться летом.

«Однозначно Рыбусь, Мозес, Николсон. Зачем такие высокооплачиваемые иностранцы нужны в команде без еврокубков. Можно и своими футболистами поиграть. Но если «Зенит» сохранит всех своих, то они опять станут чемпионами. «Спартаку» надо присмотреться к «Манчестеру», 15 человек на трансфер клуб выставляет. Кто-то точно пригодится. А может игроки «Манчестера» и сами хотят в «Спартак» перейти. Почему нет, вдруг их купят», — приводит слова Мостового Legalbet.

В СМИ появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом готов расстаться с 15 футболистами.