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Сегодня, 13:24

Кузнецов: «Уход Карраскаля не станет проблемой для ЦСКА, есть Обляков, Ермаков»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал возможный уход Хорхе Карраскаля из ЦСКА.

«Если у Карраскаля есть предложение выгоднее, чем дает ему ЦСКА, то, конечно, надо уходить, — цитирует Кузнецова «РБ Спорт». — Хорхе последнее время мало играет, и без него справлялись. Не считаю, что он станет какой-то потерей для армейцев. Кто его заменит? Ермаков, Обляков. У ЦСКА группа атаки нормальная. Ермакова уже подпускали, он полноценный игрок основного состава, Носова еще подпускают сейчас. Есть кому играть. В центре играют Мендес, Зделар, Кучаев. Думаю, на следующий год подберут еще кого-то. Уход Карраскаля не станет проблемой», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

ЦСКА выкупил Карраскаля из «Ривер Плейта» летом прошлого года. В текущем сезоне 24-летний колумбиец провел 22 матча в РПЛ, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник: РБ Спорт
Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

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Торпедо М

 9 1 5
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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