Мостовой рассказал, когда начнет обучение для получения тренерской лицензии

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой начнет обучение для получения тренерской лицензии.

«Моя учеба на лицензию еще не началась. Она впереди — в конце августа. Хотел бы как Канчельскис возглавить клуб? Все мы хотим. Мы живем ради нашего футбола и хотим остаться в нем и приносить пользу. К сожалению, не всегда получается. А так хотел бы возглавить любой клуб. Шучу, конечно, ха-ха», — приводит слова Мостового Sport24.

Летом 2022 года Мостовой стал главным тренером медийной команды AMC Fights Nights. 54-летний россиянин завершил игровую карьеру 2005 году.