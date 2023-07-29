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Сегодня, 09:23

Габулов: «Черчесов усилит чемпионат России. Он — топ-тренер!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов заявил «СЭ», что Станислав Черчесов способен усилить чемпионат России.

«Однозначно, Черчесов улучшит и усилит нашу лигу. Он — топ-тренер. Будет ли это? Время покажет. Может, и пойдет с чемпионскими амбициями. Но мне кажется, сейчас он больше нацелен на международную карьеру», — сказал Габулов «СЭ».

Последней командой Черчесова был «Ференцварош», 59-летний специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года. 19 июля 2023 года россиянин был отправлен в отставку после поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Владимир Габулов
Станислав Черчесов
Футбол
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