Мостовой — о возвращении «Зенита» на первое место: «Теперь все зависит только от нас»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел итоги матча против «Урала» (4:1) в 20-м туре РПЛ.

Игра проходила в Екатеринбурге 9 марта. Мостовой забил гол и сделал результативную передачу.

«Очень важно, что в первом тайме мы забили гол, потому что во втором игра поменялась, «Урал» пошел в атаку — им было уже нечего терять. Наконец-то мы вышли на первую строчку, и теперь все зависит только от нас», — цитирует Мостового официальный сайт «Зенита».

«Зенит» с 40 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые теперь опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко.