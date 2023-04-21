Мостовой прокомментировал информацию о возможном уходе Рыбуса из «Спартака»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что «Спартак» может расторгнуть контракт с защитником Мачеем Рыбусом.

«Мы не знаем, почему Рыбус редко выходит на поле. Как по мне, Мачей был нормальным футболистом в «Локомотиве». Он хороший и опытный защитник. Наверное, «Спартак» не будет продлевать с ним контракт. Не знаю, верное ли это решение. Мне нужно увидеть его, чтобы объяснили, почему он не играет, тогда, наверное, я соглашусь.

Не могу знать, слабее ли Рыбус остальных. Подходит ли Рыбус «Спартаку» по уровню? Вопрос — какой сейчас уровень у «красно-белых» после игры с «Акроном»? Можно сказать, а подходит ли Рыбус по уровню к тольяттинской команде? Сейчас «Акрон» сильнее «Спартака», — приводит Metaratings.ru слова Мостового.

Рыбус выступает за «Спартак» с июля 2022 года, а его соглашение рассчитано до июня 2-24-го. На счету поляка 12 матчей за московский клуб, один гол и результативная передача.