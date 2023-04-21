Сунгатулин рассказал, как Гончаренко мотивирует игроков «Урала»
Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал о работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
«Перед «Спартаком» Виктор Михайлович сказал, что мы на поле должны дышать в одном порыве, как стадион. Это запомнилось», — цитирует Sport24 Сунгатулина.
«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Также команда продолжает борьбу за Кубок России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4
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