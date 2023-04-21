Сунгатулин рассказал, как Гончаренко мотивирует игроков «Урала»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал о работе с главным тренером команды Виктором Гончаренко.

«Перед «Спартаком» Виктор Михайлович сказал, что мы на поле должны дышать в одном порыве, как стадион. Это запомнилось», — цитирует Sport24 Сунгатулина.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Также команда продолжает борьбу за Кубок России.