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Мостовой — о возможном переходе Дзюбы в «Витесс»: «Его куда только ни посылают. Какой смысл это сейчас обсуждать?»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба может перейти в нидерландский «Витесс».

«Про Артема в последнее время много чего говорят. Куда только его ни посылают. Смысл сейчас об этом говорить? Будет конкретное решение, тогда можно разговаривать. За три дня я услышал столько новостей о нем. Через три дня могут сказать, что переход сорвался. Какой смысл это сейчас обсуждать?!» — приводит «Газета.Ru» слова Мостового.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/01/19633063.shtml

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Бетис
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ТБ 2.5

24%

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16%

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⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

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18%

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Интер 1
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1.74

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23%

1.66

П1

19%

2.07
Александр Мостовой
Артем Дзюба
ФК Витесс
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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