Агент Хаджикадунича сообщил, что семья футболиста наняла адвоката для решения вопросов с «Ростовом»

Валид Фаур, представляющий интересы защитника Денниса Хаджикадунича, рассказал, как обстоит ситуация со спором между «Ростовом» и «Мальоркой» по поводу трансфера футболиста.

«Есть ли новости по поводу протеста «Ростова»? Я оставил это дело семье Денниса, они наняли адвоката. Я веду переговоры с другими клубами, планирую будущее игрока, советую, что лучше для него как футболиста. Ситуация, которая есть сейчас, — между «Ростовом» и адвокатом Денниса», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Также он ответил на вопрос, приходили в «Мальорку» или самому Хаджикадуничу какие-либо бумаги из «Ростова».

«Не знаю. Я не занимался этой темой с момента поиска нового клуба для Денниса. Они вложили много энергии и времени в развитие Хаджикадунича и их желание получить что-то очевидно. Но я сказал клубу, что не знаю, как двигаться дальше в этой ситуации, сказал, что если вы хотите что-то сделать — пожалуйста, делайте это при участии самого Денниса или адвоката. У меня есть и другие футболисты, которые также требуют времени», — добавил специалист.

Ранее стало известно о том, что «Ростов» не давал разрешения на переход Хаджикадунича в «Мальорку» и планирует обратиться в суд по этому вопросу.

Соглашение защитника с «Ростовом» рассчитано до конца текущего сезона.