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Сегодня, 17:45

Агент Хаджикадунича сообщил, что семья футболиста наняла адвоката для решения вопросов с «Ростовом»

Алина Савинова
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Валид Фаур, представляющий интересы защитника Денниса Хаджикадунича, рассказал, как обстоит ситуация со спором между «Ростовом» и «Мальоркой» по поводу трансфера футболиста.

«Есть ли новости по поводу протеста «Ростова»? Я оставил это дело семье Денниса, они наняли адвоката. Я веду переговоры с другими клубами, планирую будущее игрока, советую, что лучше для него как футболиста. Ситуация, которая есть сейчас, — между «Ростовом» и адвокатом Денниса», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Также он ответил на вопрос, приходили в «Мальорку» или самому Хаджикадуничу какие-либо бумаги из «Ростова».

«Не знаю. Я не занимался этой темой с момента поиска нового клуба для Денниса. Они вложили много энергии и времени в развитие Хаджикадунича и их желание получить что-то очевидно. Но я сказал клубу, что не знаю, как двигаться дальше в этой ситуации, сказал, что если вы хотите что-то сделать — пожалуйста, делайте это при участии самого Денниса или адвоката. У меня есть и другие футболисты, которые также требуют времени», — добавил специалист.

Ранее стало известно о том, что «Ростов» не давал разрешения на переход Хаджикадунича в «Мальорку» и планирует обратиться в суд по этому вопросу.

Соглашение защитника с «Ростовом» рассчитано до конца текущего сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sem-ya-hadzhikadunicha-nanyala-advokata-on-budet-reshat-voprosy-s-rostovom/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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