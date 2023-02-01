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Кокорин — об игре против Роналду: «От него реально очень круто пахло»

Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Кокорин в матче с Португалией.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своего единственной игре против португальского форварда, который на данный момент выступает за «Аль-Наср», Криштиану Роналду.

«Пересекся на поле, один раз в жизни. 1:0 выиграли — и все, больше не встречались. В матче Россия — Португалия в 2012 году. Я почувствовал, что это футболист, от которого суперпахло на поле. Не думаю, что он знал, кто я такой. Я думаю, что его запах там почувствовали все, кто были в штрафной. Потому что, ну слушай, от него реально очень круто пахло», — заявил Кокорин в интервью на Youtube-канале Суперлига.

Также экс-нападающий сборной России рассказал об игровых моментах против португальского нападающего.

«Я с ним играл, когда играешь, ты там должен его сбивать, на угловом хватать как-то, а я смотрю на него: слушай, Криш передо мной стоит. Ну как? Я его даже боялся. Не то что страшно было, я такой думаю: сейчас ему подадут, мне нужно его толкать, он на меня посмотрит — ты кто?» — добавил Кокорин.

Ранее российский футболист заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года. Футболист принадлежит «Фиорентине», но сейчас выступает на правах аренды за кипрский «Арис».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Бетис
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