Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» информацию о том, что испанский тренер Рафаэль Бенитес вошел в шорт-лист красно-белых.

«В последнее время даже не слышал про него. Ничего удивительного здесь не вижу. Мы привыкли, что в «Спартаке» все часто меняется. Наверное, мы входим в тройку команд по количеству замен тренеров. У «Спартака» есть финансирование, большая армия болельщиков, команда, то в нашем чемпионате ниже 5 места не упадешь. Так что вообще ничего особенного от этой новости нет. Вообще спокойно относимся к этому. Каррера пришел не на первую роль, а выиграл чемпионат. Тедеско вообще никто не знал до его прихода. Так что будет Бенитес или нет — я к этому спокойно отношусь», — сказал Мостовой «СЭ».

Последним клубом 60-летнего Бенитеса был китайский «Далянь Ифан», который он покинул в декабре. Испанец известен по своей работе в «Валенсии», «Ливерпуле», «Интере», «Челси» и «Наполи».

«Спартак» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Сергей Федоров)