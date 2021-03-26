В интервью «СЭ» полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев оценил шансы сине-бело-голубых на чемпионство и высказал мнение об атакующей линии главного на сегодня конкурента своего клуба — «Спартака».

— «Зенит» — без пяти минут чемпион?

— Не сказал бы. Игр еще предостаточно, и нельзя терять концентрации. Опасны все — «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Сочи» подтянулся...

— «Спартак» — ваш ближайший конкурент. В декабре вы его завозили по полной программе, но в одном тогда «Зениту» повезло — Промеса еще не было.

— Не сказал бы, чтобы завозили. А Промес — все-таки не Месси. Не считаю, что один футболист может очень многое поменять в общекомандной игре.

— Но он может стать той самой недостающей деталью, которой команде не хватало.

— Это да. Но все станет ясно на большом отрезке, а не в двух-трех матчах. Вот с «Рубином» «Спартак» сыграл. Был же Промес!

— Это был его первый матч. Освоиться еще не успел. И использовать его потом стали иначе.

— Мое мнение — сейчас в «Спартаке» игру ведут другие люди. По тем играм, которые я смотрел, думаю, что в атакующей линии погоду там делает очень мобильный Ларссон. Плюс Соболев добавляет той пробивной силы, которой не хватает шведу. А Промес просто правильно использует свои сильные стороны. И добавляет колорита.

(Игорь Рабинер)