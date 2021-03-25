Мацуев прокомментировал включение Бенитеса в шорт-лист «Спартака»

Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что испанский тренер Рафаэль Бенитес вошел в шорт-лист московского «Спартака».

«У меня есть возможность позвонить Леониду Арнольдовичу Федуну и спросить круг кандидатов, но я не буду этого делать. Пока идет предварительная работа. В последних играх пошла такая тенденция, что Тедеско упрашивают остаться. Если мы еще и замахнемся на что-то большее в этом году, посмотрим, что произойдет. По кандидатуре Бенитеса мне сейчас трудно говорить, потому что этот список кандидатов достаточно большой. Тяжело гадать, подойдет он или нет», — сказал Мацуев «СЭ».

Также Мацуев вспомнил истории предыдущих иностранных специалистов в «Спартаке».

«Казалось, что и Эмери идеальная кандидатура, но на деле так не получилось. А после «Спартака» он проявил себя в Лиге Европы. Каррера же, которого никто не знал, превратился в героя клуба. Предсказать здесь что-то вообще нереально. Конечно, в случае ухода Тедеско нам нужен квалифицированный тренер, но очень важно, подойдет ли он к нынешнему «Спартаку», — добавил Мацуев.

Последним клубом 60-летнего Бенитеса был китайский «Далянь Ифан», который он покинул в декабре. Испанец известен по своей работе в «Валенсии», «Ливерпуле», «Интере», «Челси» и «Наполи».

«Спартак» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Сергей Федоров)