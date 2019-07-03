Московский омбудсмен: "Я не говорила, что Кокорин находится в клинике. Он в СИЗО, его вывозят на процедуры"

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева заметила в разговоре с корреспондентом "СЭ", что никогда не говорила, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин покинул СИЗО "Бутырка" для прохождения курса реабилитации в медицинской клинике.

- Я и не говорила, что Кокорин находится в одной из клиник. Александр в СИЗО, оттуда его вывозят на реабилитационные процедуры и потом возвращают назад, - сказала Потяева. - Кокорину разработали программу восстановления. Согласно письмам, которые у меня есть от медчасти №77 ФСИН России и от руководителя "Бутырки", футболисту организовали ежедневные выезды на процедуры в одном из учреждений здравоохранения города Москвы. Оттуда его привозят назад в изолятор.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого - на 1 год и 5 месяцев. (Иван Торопцев)

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале