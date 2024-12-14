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Судейство

Сегодня, 14:56

В ЭСК РФС заявили, что Кукуляк ошибочно засчитал гол Угальде в матче с «Пари НН»

Сергей Разин
корреспондент
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Заседание экспертно-судейской комиссии РФС оценило работу арбитра Евгения Кукуляка в матче 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» (3:0).

По мнению комиссии, Кукуляк ошибочно засчитал гол Манфреда Угальде на 62-й минуте. Решение связано с тем, что Кристофер Мартинс, находящийся в офсайдной позиции в момент удара по воротам, мешал играть в мяч вратарю нижегородцев Никите Медведеву. ЭСК единогласно считает, что ассистенту главного арбитра следовало зафиксировать офсайд, а судье отменить взятие ворот и назначить свободный удар.

Ранее «Пари НН» обратился в ЭСК после матча со «Спартаком» с просьбой оценить момент с взятием ворот.

По итогам 18 туров «Пари НН» набрал 16 очков и занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Данила Прохин

Оренбург

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