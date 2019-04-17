Мосгорсуд отклонил апелляцию. Кокорин и Мамаев оставлены под стражей до 25 сентября

В среду, 17 апреля, состоялось судебное заседание заседание по рассмотрению апелляций защиты нападающего "Зенита" Александра Кокорина, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, брата форварда Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на выбор меры пресечения.

По результатам заседания подсудимые оставлены под стражей до 25 сентября. Им предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РФ – "побои" и "хулиганство".

Инциденты произошли в центре Москвы 8 октября 2018 года. Кокорин и Мамаев и их товарищи участвовали в нападении на улице на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем в одном из столичных кафе атаке компании подверглись чиновник Минпромторга Денис Пак и топ-менеджер Сергей Гайсин. По этим фактам было возбуждено уголовное дело по статье 116-й УК РФ "Побои". 10 октября уголовное дело по факту нанесения побоев двум гражданам передано в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ Юрий Титов сообщил, что заведено и уголовное дело по статье "Хулиганство".

Кокорин и Мамаев прибыли в полицию для дачи объяснений после того, как им был обозначен крайний срок с угрозой объявления в федеральный розыск и были задержаны на 48 часов. Нападения переквалифицировали со статьи "побои" и выведены в уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство" - ней идет речь о хулиганстве по предварительному сговору или организованной группой. Санкции - лишение свободы на срок до 7 лет.

11 октября Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал Мамаеву и Кокорину меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 28 суток - до 8 декабря 2018 года. 15 октября защита обжаловала решение суда об аресте, но 19 октября Московский городской суд отклонил апелляции. Все они выступали по видеосвязи, находясь за решеткой. Они помещены под стражу до 8 декабря в столичном СИЗО-2 "Бутырка". 1 ноября Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара", в интервью "СЭ" рассказал о том, что сторона защиты подала жалобы с просьбой исключить из обвинения квалификацию "Хулиганство" (статья 213-я УК РФ), из-за чего в качестве меры пресечения Тверской районный суд Москвы избрал заключение футболиста под стражу.

8 ноября стало известно о вероятности продления ареста на два месяца – до 8 февраля 2019 года. 30 ноября Мосгорсуд отклонил кассационные жалобы на арест Кокорина и Мамаева, и отказался передавать их на рассмотрение президиума. Позднее пресс-секретарь Тверского районного суда города Москвы Анастасия Дзюрко сообщила "СЭ", что туда поступили материалы следствия по ходатайству о продлении срока содержания футболистов под стражей до 8 февраля 2019 года, которое было удовлетворено 5-го декабря. Таким образом, футболисты провели под стражей еще два месяца, однако следствие вновь обратилось в суд с ходатайством о продлении срока ареста до 8 апреля. 6-го февраля Тверской районный суд продлил арест всех обвиняемых до 8-го апреля. 12-го февраля стало известно, что адвокаты подали апелляции на это решение.

26 февраля Московский городской суд рассмотрел апелляции на заключение под стражу до 8 апреля и принял решение их отклонить. Обвиняемые выступали по видеосвязи. В среду, 3 апреля, состоялось первое судебное заседание по существу предъявленного обвинения в Пресненском суде, на котором срок ареста был продлен до 25 сентября. 8 апреля стало известно о том, что защита обжаловала продление ареста.