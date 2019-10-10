Мосгорсуд 24 октября рассмотрит апелляцию журналиста, назвавшего Луиза Адриану обезьяной
Мосгорсуд назначил на 24 октября рассмотрение апелляции болельщика ЦСКА журналиста Андрея Малосолова. 27 сентября Перовский районный суд Москвы оштрафовал Малосолова на 20 тысяч рублей за оскорбление нападающего «Спартака» Луиза Адриану.
— Рассмотрение апелляции пройдет в Мосгорсуде 24 октября, — цитирует «РИА новости» адвоката Малосолова Ивана Миронова. — Прогнозировать что-либо тяжело, но я все-таки надеюсь, что хватит здравомыслия не создавать опасный прецедент, который может негативно сказаться на болельщиках.
Во время матча между «Спартаком» и ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии на поле произошли две стычки Кирилла Набабкина и Луиза Адриану. Набабкин получил за обе по желтой карточке и был удален. Малосолов написал в Twitter «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным. Думаю, Гончаренко не проиграл бы, если бы охладил прыть судьи уводом команды в раздевалку. Хотя бы на время». Позднее гендиректор «Спартака» Томас Цорн подал на Малосолова заявление в прокуратуру.