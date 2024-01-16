Морено рассказал о главной работе на начальном этапе в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено ответил на вопрос, что он считает самым главным на начальном этапе работы в клубе.

«В первую очередь мне нужно познакомиться с игроками, узнать их как личности. Затем будет выстраивать повседневную работу, направленную на то, чтобы улучшать их главные качества. И самое главное, чтобы игроки отдавались на 100 процентов на каждой тренировке», — сказал Морено в интервью клубному ТВ.

Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года. Сообщалось, что он заключил контракт с клубом на 2,5 года с опцией продления еще на два.

После 18 туров «Сочи» с 11 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России.