«Спартак»: расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024

Футболисты «Спартака» выйдут из зимнего отпуска после первой части сезона чемпионата России по футболу — 2023 / 2024 в пятницу, 19 января. 22 января, после прохождения медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, красно-белые отправятся в ОАЭ и будут тренироваться в Дубае.

Первый товарищеский матч в 2024 году «Спартак» проведет 3 февраля против клуба «Аль-Джазира». Затем команда примет участие в турнире Winline Зимний кубок РПЛ в Абу-Даби. Соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» — действующий чемпион ОАЭ.

Расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024*:

3 февраля — первый товарищеский матч. «Спартак» — «Аль-Джазира»

«Аль-Джазира» 7 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» — «Ростов». Начало — 19:30 (мск)

«Спартак» — «Ростов». Начало — 19:30 (мск) 10 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Начало — 18:00(мск)

«Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Начало — 18:00(мск) 14 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» — «Кайрат». Начало — 19:30 (мск)

Полное расписание матчей в рамках зимних сборов и список соперников появится позже на этой странице.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».