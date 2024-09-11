Монтес официально станет игроком «Локомотива» в четверг

В агентстве Gelu Rodriguez Asesoria Deportiva, представляющем интересы защитника «Альмерии» Сесара Монтеса, ответили на вопрос «СЭ» о переходе футболиста в «Локомотив».

«Завтра о трансфере объявят официально», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Ранее издание Diario de Almeria сообщило, что Монтес пропал из заявки испанского клуба на сезон.

В сезоне-2023/24 27-летний защитник провел 22 матча за свою команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.